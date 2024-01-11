ЗДОРОВЬЕ
20:00, 11 января 2024
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Ученые рассказали о признаке болезни сердца, который можно узнать по дыханию

Ученые рассказали о признаке болезни сердца, который можно узнать по дыханию

© Freepik

Ученые Британского кардиологического фонда назвали боль в груди наиболее распространенным признаком болезней сердечно-сосудистой системы. При этом специалистам также удалось выяснить, что болезни сердца можно распознать по дыханию. Об этом сообщается на сайте фонда.

Как отметили специалисты, одышка, как правило, связана с плохой физической подготовкой либо с астмой. Однако есть моменты, когда наличие одышки свидетельствует о наличии ишемической болезни сердца. Уточняется, что организм реагирует учащенным дыханием в тех случаях, когда сердце не перекачивает достаточное количество крови с содержанием кислорода.

Подобная одышка может усугубляться, когда человек занимается физической активностью.

К другим признакам ишемической болезни сердца медики отнесли боль в груди и по всему телу, а также слабость и тошноту.

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Автор:Эдуард Гайдуков
Теги:
#здоровье
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#Врач
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