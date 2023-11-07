Ученые рассказали, что будет с вашим организмом, если резко отказаться от алкоголя, об этом сообщает Life.ru.

По данным врачей, состояние здоровья после отказа от алкоголя улучшится, если срок воздержания от алкоголя составит хотя бы 30 дней.

Так, в первую очередь улучшится состояние печени. Именно этот орган при переработке алкоголя испытывает огромную нагрузку. Кроме того, сон станет более крепким. Несмотря на миф о том, что алкоголь может спровоцировать наш организм на сон, он будет куда более нестабильный, чем в случае, если не пить. Проснувшись наутро вы ощутите себя отдохнувшим, а не вымотанным.

Все алкогольные напитки сильно калорийны, особенно пиво. Поэтому избавившись от них, вы можете скинуть несколько килограмм лишнего веса. У большинства людей после принятия алкоголя наблюдаются расстройства пищеварения. 30-дневная трезвость позволит желудку восстановиться.

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