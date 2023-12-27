Ученые раскрыли опасность живой новогодней елки в доме

Американские ученые раскрыли, чем опасны живые ели в помещениях. Оказалось, что они выделяют вредные химические вещества, которые могут пагубно сказаться на здоровье человека.

Перед Новым годом многие люди выбирают: потратиться на искусственное дерево или же приобрести настоящее. Для одних важен лишь символ праздника, а другим же нравится хвойный запах, который дарит только натуральная елка. Вот только пользы от него нет. Ученые из Национального института стандартов и технологий США выяснили, что ель, закрытая в комнате в течение 17-ти дней делает воздух вокруг себя опасным.

Больше всего выделялись в ходе эксперимента монотерпены – это особое вещество, которое защищает дерево от повреждений. В первые три дня именно они преобладали, а затем появились формальдегиды. В высоких концентрациях они способны вызывать кашель, головные боли, слезоточивость, хроническую усталость, аллергии и кожные заболевания.

Ранее эксперт по деревьям рассказал, как выбрать новогоднюю елку.

Источник: ScienceDirect