Ученые раскрыли, кому стоит отказаться от завтрака из-за риска диабета и инфаркта

Завтрак – один из излюбленных приемов пищи у большинства людей. Многие даже не могут начать день, не съев блинчик или какую-нибудь вкусную кашу. И действительно, потребление еды после пробуждения дает заряд энергии на целые сутки. Однако существует категория людей, которым стоит отказаться от этого, чтобы сберечь здоровье.

Ученые из Университета Бата выяснили, что завтрак негативно сказывается на организме человека, который любит заниматься спортом с утра. Было проведено исследование, в котором изучили несколько фокус-групп: одни ели перед занятиями, вторые после, а третья обошлась без физических нагрузок. Результаты эксперимента показали, что те участники, кто отказался от пищи, сожгли больше жира.

К тому же у них наблюдался улучшенный ответ на инсулин в крови, что означает, что организм вырабатывает меньше гормона, контролирующего уровень сахара. А вот у тех, кто ел перед тренировкой, подобное замечено не было. А это означает, что у них повышается риск проблем с сердцем и развития диабета второго типа.

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Источник: Daily Mail