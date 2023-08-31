Ученые доказали эффективность имбиря против рака

Японские ученые обнаружили разновидность известного растения, экстракт которого способен справляться с раковыми клетками. Новая работа исследователей может стать настоящим прорывом в медицине и борьбе с злокачественными образованиями.

Речь идет о кентуре из семейства имбирных, растущем в Юго-Восточной Азии. Экспериментальным путем удалось доказать, что это растение оказывает сильное подавляющее воздействие на рак, буквально стирая пораженные клетки. Это происходит благодаря веществу этил-п-метоксициннамату (ЭМС).

Отметим, что экстракт кентура уже довольно давно используется для лечения рака, однако до сих пор не было доказано, что это действительно эффективно.

Ранее был назван продукт, который помогает в считанные дни избавляться от запоров.