Ученые назвали продукты, в составе которых обнаружены «убийцы» раковых клеток

Согласно новому исследованию ученых из Калифорнийского университета в Чикаго, транс-вакценовая жирная кислота, которая находится в составе говядины, баранины и молочных продуктов, улучшает способность иммунных клеток уничтожать раковые опухоли. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Nature.

Так, биологи проанализировали данные из каталога, содержащего около 700 известных метаболитов, которые поступают в организм человека с пищей. Ученые проверили наиболее перспективные вещества на способность бороться с раком путем активации CD8+ Т-клеток иммунитета.

Наиболее эффективной оказалась транс-вакценовая кислота. Она содержится в грудном молоке. Исследователи провели эксперимент на мышах. Они перевели грызунов на диету, обогащенную этим веществом, что помогло значительно снизить способность к росту раковых опухолей кожи и толстой кишки.

Кроме того, биологи взяли образцы крови у пациентов, проходящих лечение лимфомы с помощью CAR-T-клеточной иммунотерапии. Люди с более высоким уровнем транс-вакценовой кислоты лучше реагировали на лечение.

По словам ученых, транс-вакценовую кислоту можно использовать в качестве пищевой добавки для усиления ответа на иммунотерапию у больных раком. Однако биологи подчеркивают необходимость дополнительных исследований.

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