Ученые назвали ошибку в питании, которая вызывает раннюю смерть от рака

Ученые из Японии назвали ошибку в питании, которая вызывает раннюю смерть от рака. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на зарубежное издание The Journal of Nutrition.

Специалисты установили связь между потреблением углеводов и жиров и преждевременной смертью. Исследования показали, что мужчины, которые получали из углеводов менее 40% от всего количества калорий, имеют высокую смертность. Также повышенный риск смертности есть у женщин с диетами с высоким содержанием углеводов.

Кроме того, ученые установили: мужчины, которые употребляли много жиров, чаще всего умирали от рака. В случае с женщинами подобный рацион питания давал обратный эффект: вероятность заболевания раком снижалась при большом количестве жиров.

Ранее были названы продукты, которые запрещены мужчинам после 30. Подробности смотрите в этой статье.