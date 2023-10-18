Ученые назвали неочевидный признак возникновения инсультов и деменции
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Ученые назвали неочевидный признак возникновения инсультов и деменции, об этом сообщает научный журнал ScienceDirect.
Ученые из университета Южной Австралии выяснили, что артериальное давление может влиять на риск развития деменции и сердечно-сосудистых заболеваний.
В исследовании приняли участие 70 пожилых людей в возрасте 60-80 лет. Во время исследования, ученые выяснили, что у испытуемых, у которых наблюдались кратковременные изменения артериального давления, ухудшалась память и умственные способности. Эти признаки характерны для деменции.
У других участников эксперимента выявили скачки систолического артериального давления. Это может говорить о неспособности артерий транспортировать кровь между органами, что в свою очередь, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
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