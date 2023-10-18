Ученые назвали неочевидный признак возникновения инсультов и деменции, об этом сообщает научный журнал ScienceDirect.

Ученые из университета Южной Австралии выяснили, что артериальное давление может влиять на риск развития деменции и сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании приняли участие 70 пожилых людей в возрасте 60-80 лет. Во время исследования, ученые выяснили, что у испытуемых, у которых наблюдались кратковременные изменения артериального давления, ухудшалась память и умственные способности. Эти признаки характерны для деменции.

У других участников эксперимента выявили скачки систолического артериального давления. Это может говорить о неспособности артерий транспортировать кровь между органами, что в свою очередь, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее мы писали о том, что врачи рассказали, как не перепутать простуду с раком гортани.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.