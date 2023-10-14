Ученые назвали необычный признак болезни Альцгеймера: как распознать

Ученые из Британии нашли неожиданный признак, который указывает на развитие болезни Альцгеймера. Оказалось, что сигнализировать об этом могут трудности при повороте во время ходьбы. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона пригласили для эксперимента 67 здоровых людей и 41, страдающих от умеренных нарушений памяти. В рамках задания надо было надеть очки и пройти маршрут из двух прямых, соединенных поворотом, после чего по памяти вернуться в исходную точку.

Выяснилось, что люди с когнитивными нарушениями не всегда могли вспомнить, на какой угол им надо повернуть. А вот здоровые пожилые люди справлялись с заданием без проблем.

В следующий раз ученые планируют провести еще более тщательное исследование. Возможно, этот метод поможет в будущем определить раннее развитие болезни Альцгеймера.

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