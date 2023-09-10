Ученые доказали, что вейпы снижают репродуктивную функцию мужчин

Турецкие ученые провели исследование, в результате которого было доказано, что вейпы (электронные сигареты) могут оказывать серьезное влияние на половую функцию мужчин.

Оказалось, что вдыхаемый пар от вейпов вызывает изменения в мужских яичках, что может привести к проблемам с сексуальной функцией и зачатием ребенка.

Ученые провели эксперимент на крысах, разделив их на три группы. Группа крыс вдыхала дым сигарет, другая группа – пар от вейпов, а третья группа дышала чистым воздухом.

Результаты показали, что у крыс, вдыхавших пары от вейпов, произошли значительные повреждения половых клеток, сбой в работе семенных канальцев и нарушение функции клеток Сертоли, отвечающих за выработку тестостерона.

Ранее мы писали об орехах, которые необходимо исключить из-за риска подагры.