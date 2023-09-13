У женщин такого нет: уровень либидо мужчины влияет на продолжительность жизни

Японские ученые из Университета Ямагата выяснили, что у мужчин существует прямая зависимость между сроком жизни и сохранением сексуальной активности после 40 лет. Об этом сообщает издание PLOS One.

Исследователи изучили данные анкетирования 8558 мужчин и 12411 женщин за период 2009-2015 годов. В ходе анализа было установлено, что около 8,3% мужчин признавались в отсутствии интереса к интиму. И именно у этой категории участников опроса специалисты выявили более высокий уровень преждевременных смертей по разным причинам.

При этом у сверстников, которые сохраняли сексуальную активность, подобных летальных исходов было намного меньше. К тому же у этой категории участников исследования продолжительность жизни оказалась выше, даже если они увлекались вредными привычками.

Интересно, что у женщин такой взаимосвязи не наблюдалось. Наличие или отсутствие либидо у них никак не отражалось на продолжительности жизни.

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