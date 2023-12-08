Тухлый, кислый, мышиный: о каких болезнях говорит разный запах пота

Все люди потеют, но в норме пот не пахнет. О чем говорит разный запах пота, рассказала нефролог, диетолог Дарья Садовская.

В некоторых случаях повышенная потливость – результат ношения синтетической одежды, плохого питания или стресса. В других – верный признак болезни. По словам специалиста, раньше по запаху пота могли ставить диагнозы.

Как пахнут болезни, рассказал Доктор Питер со ссылкой на слова специалиста.

Так, при запахе рыбы и хлора возможны проблемы с печенью. Если у пота тухлый запах, то не исключены проблемы с желудком или кишечником.

Если у пота запах груши или ацетона, есть сахарный диабет. Кислый запах связывают с дефицитом витамина Д и туберкулезом. Мышиный запах и запах старости указывает на нарушение обмена веществ, а кошачий или запах аммиака – на заболевание почек.

Ранее врач Елена Малышева посмеялась над людьми, которые жалуются на последствия коронавируса. Она указала, что эта болезнь внезапно стала виновником всего.

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