Тщательный уход за зубами увеличивает шансы вылечиться от рака

Люди, тщательно ухаживающие за зубами, имеют больше шансов полностью вылечиться от рака головы и шеи. К такому выводу пришли ученые из Университета Северной Каролины.

Они исследовали 2449 женщин и мужчин – у всех были опухоли горла, гортани, носовых пазух или слизистой рта. Специалисты оценивали качество зубов: учитывались частота походов к стоматологу и уход.

Оказалось, если у человека больше 20 естественных зубов, шансы на выздоровление возрастают на 15%. Как показало исследование, люди со здоровыми зубами в целом следят за здоровьем – рак у таких пациентов находили на ранней стадии.

При этом плохие зубы могут спровоцировать возникновение опухолей, отмечают ученые. Результаты исследования публикует ScienceFocus.

Ранее онколог назвал ошибку человека, которая может спровоцировать рак.

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