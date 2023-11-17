Трихолог раскрыла связь между отказом носить шапку зимой и облысением, об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Врач-трихолог Ирина Котова в беседе с журналистами заявила, что мороз и перепады температур негативно влияют на рост волос. По словам специалиста, облысение у мужчин напрямую связано с тем, носят они зимой головные уборы или нет.

«Если он сильно замерзнет и фолликулы пострадают, то это может послужить неким триггером, для того чтобы запустить процесс истончения и выпадения волос», - объяснила она.

Котова добавила, что стоит выбирать объемные шапки на зиму, чтобы не повреждать волосы. Кроме того, негативно на фолликулы влияет и резкий перепад температур.

«При перепаде температур, например, с мороза заходите в тепло, происходит спазм сосудов, питание кожи нарушается, в том числе волосяного фолликула. Ваши волосы недополучают питательных веществ, а это приводит к тому, что рост их замедляется», - рассказала она.

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