Тихий убийца: этот напиток медленно разрушает мозг

Иногда после тяжелого рабочего дня так хочется расслабиться с рюмкой крепкого алкоголя. Только вот медики считают, что такая привычка крайне опасна в долгосрочной перспективе.

Как говорит врач Александр Умнов, этанол, попадая в нейроны головного мозга, нарушает работу нейромедиаторов.

«При воздействии на гиппокамп нарушается память, на гипоталамо-гипофизарную систему – гормональный баланс, воздействие на мозжечок приводит к потере чувства равновесия. При повреждении этанолом продолговатого мозга возникает серьезный риск нарушения терморегуляции, сердцебиения, дыхания, что смертельно опасно», – пояснил эксперт.

Александр Умнов добавил, что отравление этанолом коры больших полушарий ведет к нарушению памяти, речи, интеллекта.

Также вещество вызывает сужение сосудов головного мозга, что повышает риск образования тромбов и может спровоцировать инсульт. Важно отметить, что спиртные напитки нарушают работу дофаминовой и ГАМК-систем, вследствие чего человеку приходится постоянно увеличивать дозы алкоголя, чтобы получить удовольствие.

Уже через месяц регулярного злоупотребления спиртным может развиться геморрагический некроз тканей мозга, при котором ткани погибают и пропитываются кровью. Врач предупреждает, что такие изменения могут привести к инвалидности.

Более того, во время употребления спиртного в организме нарушается всасывание витамина В1. Дефицит этого вещества способствует развитию энцефалопатии, органического поражения головного мозга. В 80% случаев при отсутствии лечения энцефалопатия переходит в психоз, а в 15-20% грозит летальным исходом.

«Необратимые для головного мозга последствия могут развиваться у хронических алкоголиков на протяжении 7-15 лет», – отметил Александр Умнов.

Но в этом случае многое зависит от наследственной предрасположенности, сопутствующих сердечно-сосудистых патологий и количества ферментов, разрушающих этанол в организме.

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