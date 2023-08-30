20:00, 30 августа 2023
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Так делали наши бабушки: почему нужно класть лавровый лист в шкаф
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Лавровый лист радует хозяек своей недорогой стоимостью. За небольшие деньги можно получить не только отличную приправу для блюда, но и средство, широко применимое в быту.
Например, если положить лавровый лист в кухонный шкафчик, то можно раз и навсегда избавиться от насекомых в крупах и муке. Дело в том, что жучки не выносят запаха этой приправы.
Кроме того, лавровый лист хорошо отпугивает грибок, который может образоваться в мебели при повышенной влажности. Бактерии, как и насекомые, боятся аромата листа.
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