ЗДОРОВЬЕ
20:00, 30 августа 2023
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Так делали наши бабушки: почему нужно класть лавровый лист в шкаф

Так делали наши бабушки: почему нужно класть лавровый лист в шкаф

© freepik

Лавровый лист радует хозяек своей недорогой стоимостью. За небольшие деньги можно получить не только отличную приправу для блюда, но и средство, широко применимое в быту.

Например, если положить лавровый лист в кухонный шкафчик, то можно раз и навсегда избавиться от насекомых в крупах и муке. Дело в том, что жучки не выносят запаха этой приправы.

Кроме того, лавровый лист хорошо отпугивает грибок, который может образоваться в мебели при повышенной влажности. Бактерии, как и насекомые, боятся аромата листа.

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Источник фото:freepik
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