Стыд, странные симптомы, болезни: чем опасен секс в пожилом возрасте

Уровень заболеваемости инфекциями, которые передаются половым путем, среди пожилых людей значительно вырос за последнее время, пишет The Healthy. Врачи объяснили, с чем это связно и почему заниматься сексом в преклонном возрасте опасно.

Так, например, из-за менопаузы пожилые женщины отказываются использовать контрацептивы — им больше не страшно забеременеть, но вот об инфекциях в таком случае мало кто думает. Отсюда происходит рост заболеваемости.

Кроме того, инфекции такого плана проявляются у пожилых людей своеобразным способом, в связи с этим они даже могут не знать, что заражены ими. Не менее сложно потом признаться врачу в «стыдных болезнях», которые характеры для более молодого поколения.

Ранее стало известно, что в России намерены увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году. Чтобы достигнуть этой цели, предлагают несколько способов.