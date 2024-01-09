Стоматолог рассказала, в каких случаях опасно чистить зубы. Об этом сообщает Газета.Ru.

По словам дантиста из Лондона Шаади Манучехри, бывают случаи, когда для эмали опасно чистить зубы щеткой. Например, после приступа рвоты.

«Содержимое из желудка чрезвычайно кислотное, поэтому если вы почистите зубы сразу после того, как вас вырвало, вы сотрете себе эмаль», — объяснила специалист.

Кроме того, не рекомендуется чистить зубы сразу после того, как вы пьете газированные напитки. Опасной затеей станет и чистка зубов после завтрака. Врач рекомендует подождать хотя бы час после принятия пищи.

«Когда вы только что поели, уровень кислотности в вашей ротовой полости повышается, и если вы чистите зубы, вы натираете зуб кислотами», — рассказала Манучехри.

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