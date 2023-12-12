Стоматолог рассказал, в каких случаях от кариеса можно умереть. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на высказывание доктора Владимира Лосева.

Запущенный кариес приводит к пульпиту — воспалению нерва внутри зуба. Если проигнорировать лечение, то начнется следующая стадия — периодонтит, когда воспаление выходит за пределы зуба. Далее начинается пародонт, то есть поражение околозубных тканей. Там образуются кисты и десневые карманы.

«В особо запущенных случаях могут начинаться абсцессы и флегмоны. Это воспалительные процессы в мягких тканях головы и шеи, которые могут потребовать вмешательства открытым доступом — с разрезом по коже», — высказался врач.

В определенных случаях недуг может привести к смерти.

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