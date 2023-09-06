Стоит предупредить: раскрыты опасные для жизни последствия бардака

Бардак в доме может быть опасен для здоровья — к такому выводу пришли ученые. Он незаметно влияет на психику человека. Стресс и тревоги, донимающие иногда по непонятным причинам, могут быть вызваны хаосом в жилище, передает портал Doctorpiter.ru.

Пространство, перегруженное информацией о различных объектах, заставляет мозг сопротивляться. Это, в свою очередь, истощает его ресурсы и влияет на когнитивную функцию. Так, людям, живущим в бардаке, становится сложнее решать вопросы, связанные с деньгами. А это чревато их потерей.

При этом, по данным исследований, наибольшую угрозу бардак представляет для женщин. У них повышается уровень гормона стресса кортизола, из-за чего может начаться депрессия.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, чем опасны яблоки. По ее словам, легкие перекусы этим фруктом вредны для здоровья повышением уровня глюкозы.