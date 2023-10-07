ЗДОРОВЬЕ
13:00, 07 октября 2023
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Стоит обратить внимание: о какой опасности сигнализируют судороги и ком в горле

Стоит обратить внимание: о какой опасности сигнализируют судороги и ком в горле

© Freepik

Врачи рассказали, на что указывают судороги и чувство кома в горле. Оказалось, что это могут быть признаки нехватки магния в организме. Стоит обратить на эту проблему пристальное внимание, так как этот минерал отвечает за нормальное функционирование нашего организма. Подробнее об этом сообщается в Telegram-канале «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики КО».

«Если дефицит незначительный, то нейтрализовать его можно, скорректировав рацион питания», – говорят медики, но предупреждают, что при этих признаках стоит показаться врачу.

Если вы страдаете от судорог, то обратите внимание на свой рацион питания. Ведь судороги часто появляются из-за нехватки магния, который играет роль в контроле мышечных сокращений.

Ощущение кома в горле тоже может говорить о недостатке магния. Ведь этот минерал помогает расслабить гладкие мышцы, включая те, которые находятся в горле. Дефицит приводит к ощущению кома или затруднению глотания. При подобном признаке лучше обратиться за консультацией к врачу.

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.

Источник фото:Freepik
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