Стоит копейки: только это средство остановит выпадение волос

Опытный врач посоветовал средство, которое поможет от выпадения волос. Самое главное, что оно стоит копейки и реально помогает – говорит специалист.

Многие боятся остаться лысыми и закупаются дорогими средствами в магазинах. Используют также никотиновую кислоту, которая якобы помогает вырастить красивые и густые волосы. Но врач-трихолог Максим Клюкин развеял этот миф. По его словам, дорогостоящее средство почти не несет пользу, так как кислота в ампулах практически не проникает в кожу и не воздействует на волосяные фолликулы. Лучше приберечь деньги для другой покупки.

Но проблема выпадения волос остается, поэтому можно прибегнуть к простому способу, который отличается дешевизной.

Врач посоветовал промывание с отваром одуванчика для роста волос. А для уменьшения выпадения можно использовать репейник, мать-и-мачеху, крапиву и другие придорожные травы.

«Процедуру нужно проводить регулярно до достижения видимого эффекта», – говорит специалист.

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