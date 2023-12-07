ЗДОРОВЬЕ
19:00, 07 декабря 2023
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Стало известно, почему мужчины тяжелее и дольше женщин переносят грипп

Стало известно, почему мужчины тяжелее и дольше женщин переносят грипп

© Stable Diffusion

Мужчины переносят грипп и простуду менее успешно из-за воздействия тестостерона на их иммунную систему. Об этом рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в эфире «Радио 1».

Оказалось, что этот гормон подавляет активность т-лимфоцитов, ответственных за борьбу с инородными захватчиками в организме. Избыток тестостерона делает мужчин более уязвимыми к инфекциям, включая простуду, и менее отзывчивыми на вакцины против различных заболеваний, таких как желтая лихорадка, корь, краснуха и гепатит.

Доктор подчеркнул, что, несмотря на эти недостатки, высокий уровень тестостерона и слабый иммунитет могут приносить мужчинам преимущества, так как они реже сталкиваются с аутоиммунными заболеваниями, чем женщины.

Ранее мы писали об ошибке при использовании зубной нити, которая может привести к потере зубов.

Источник фото:Stable Diffusion
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