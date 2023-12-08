Стало известно о скрытой опасности бальзамов для губ: особенно зимой

Дерматолог предупреждает о потенциальной опасности некоторых бальзамов для губ, которые, на первый взгляд, призваны защищать от морозного воздействия. Зимой жители часто обращаются к таким средствам, чтобы предотвратить обветривание кожи на морозе. Тем не менее некоторые из них могут ухудшать состояние кожи, вызывая ее высыхание. Дерматовенеролог и кандидат медицинских наук Майя Парфенова поделилась с «Петербургским дневником» советами по правильному выбору увлажняющих помад.

Обычно сухость губ вызывают парабены, искусственные ароматизаторы и избыточное содержание глицерина. В то время как вазелин, критикуемый зачастую, на самом деле, является мощным защитным компонентом, способствующим восстановлению естественного барьера кожи. Важно, однако, быть осторожными с вазелином, поскольку его чрезмерное использование может создать «зависимость».

Качественный бальзам для губ должен содержать натуральные компоненты, такие как пчелиный воск, масло ши, кокосовое масло, витамин Е, гиалуроновая кислота и масло жожоба. Эксперт советует наносить средство, по крайней мере, за 30 минут до выхода на улицу для более эффективной защиты.

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