Стало известно, какие анализы выявят рак на ранних стадиях

Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская назвала анализы, помогающие выявить рак на ранних стадиях и спасти жизнь.

Малиновская выделила четыре анализа, которые являются эффективными методами диагностики рака. Первый из них — простатический специфический антиген (ПСА). Он позволяет выявить рак предстательной железы.

Второй анализ — скрининг на определение риска развития рака шейки матки. Он более точно помогает выявить предраковые изменения.

Третий анализ включает в себя процедуру сдачи кала на скрытую кровь. Медики могут определить, есть ли у пациента опухоли в кишечнике.

Четвертый анализ определяет генетическую предрасположенность к раку молочной железы, пишет «Доктор Питер».

Малиновская подчеркнула, что самостоятельное назначение анализов может привести к неверным результатам и лишнему стрессу. Важно понимать, что отклонения от нормы могут возникнуть из-за индивидуальных особенностей пациента, поэтому не всегда являются признаком патологии.

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