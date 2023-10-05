Срочно к врачу: на какой день обычный насморк переходит в гайморит

Многие считают насморк неприятной болезнью, но куда хуже если это гайморит. Простой насморк может перерасти в острый гайморит, а дальше есть риск, что он будет хроническим.

Терапевт Татьяна Тарадеева рассказала, как появляется гайморит. Основной причиной развития воспаления гайморовых пазух становятся вирусы и бактерии, но есть еще несколько причин: аллергия, анатомические особенности, воспаление аденоида и даже запущенный кариес.

Человек поймет, что это не просто насморк, когда в течение 7-10 дней от начала болезни сохраняются заложенность носа, головная боль, повышенная температура тела. Выделяются такие признаки, как: изменение тембра голоса (появляется гнусавость), более интенсивный отек слизистой носа, трудности с дыханием, гнойные выделения из носа, тяжесть и боль в области глаз, лба и затылка, снижение обоняния.

Специалист советует при обнаружении у себя симптомов болезни как можно скорее обращаться к ЛОР-врачу.

«Частые ОРВИ, риниты, хронические тонзиллиты, фарингиты и кариес повышают вероятность развития хронического гайморита», — цитирует терапевта «Доктор Питер».

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