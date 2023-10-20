Срочно исключите это из рациона: врач перечислила продукты, которые убивают кишечник

Здоровье кишечника зависит прежде всего от рациона человека. Гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Елена Масленникова в беседе с газетой «Известия» перечислила наиболее распространенные ошибки в питании, которые могут спровоцировать разрушение органа.

Кишечнику вредит обилие в рационе чрезмерно рафинированных продуктов и недостаток клетчатки. По словам Елены Масленниковой, рафинированными продуктами считаются те, которые подвергаются значительной обработке для улучшения вкусовых качеств и увеличения срока хранения: фастфуд, чипсы, сухарики, сладости и т.д.

«Важно также следить, чтобы в рационе было достаточно клетчатки, которая содержится во фруктах, овощах, цельных крупах и злаках, орехах и семенах. С помощью нее микроорганизмы, живущие в кишечнике, создают короткоцепочечные жирные кислоты, необходимые для здоровья этого органа. Кроме того, клетчатка через центры насыщения и голода влияет на пищевое поведение и способствует борьбе с перееданием», – добавила врач.

Эксперт отмечает, что идеальной клетчаткой на сегодняшний день считаются овсяные отруби, легкие в усвоении, с низким гликемическим индексом.

Кроме того, как утверждает Елена Масленникова, острые специи, кофеин, уксусы, копчености, консерванты и усилители вкуса тоже могут навредить кишечнику. Они разрушают слизистый барьер, способствуют микровоспалению и последующему уменьшению плотности клеточных контактов в кишечнике. Это, в свою очередь, может поспособствовать развитию синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) и синдрома избыточного грибкового роста (СИГР).

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