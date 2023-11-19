Специалисты назвали полезную замену яйцам на завтрак

Специалисты из Немецкого центра исследований диабета в Дюссельдорфе рассказали о пользе употребления орехов на завтрак для сердечно-сосудистой системы. Исследование показало, что это достойная альтернатива традиционному употреблению яиц утром.

Согласно данным ученых, орехи оказывают благотворное влияние на сердце, так как снижают уровень холестерина в крови. При этом употребление яиц на завтрак, напротив, наносит вред сердечно-сосудистой системе.

Для проверки своей гипотезы группа исследователей решила провести эксперимент. Они набрали добровольцев и разделили их на две группы — экспериментальную и проверочную.

Испытуемые из первой группы полностью сменили свой привычный рацион питания и ели цельнозерновые продукты и хлопья вместо мяса, орехи вместо яиц и оливковое масло вместо сливочного. Добровольцы из второй группы питались как обычно.

В итоге у участников эксперимента из первой группы риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 17%, а диабета второго типа — на 18%. Так повлиял отказ от яиц и переход на орехи, пишет Газета.Ru.

Ранее мы писали, что здоровье кишечника зависит прежде всего от рациона человека. Следует исключить из рациона чрезмерно рафинированные продукты и восполнить недостаток клетчатки.