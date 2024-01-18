Спасатель рассказал, можно ли принимать алкоголь до и после крещенских купаний

Спасатель Максим Штыб рассказал, можно ли принимать алкоголь до и после крещенских купаний. Об этом информирует портал «Ридиус».

Эксперт отметил, что до и после крещенских купаний нужно пить только горячий чай или кофе. По словам Максима, спиртные напитки бесполезны, так как они обладают сосудорасширяющим действием. В результате этого после выхода из холодной воды будет расходоваться больше тепла.

«Несчастные случаи на Крещение чаще происходят с нетрезвыми товарищами», — высказался Штыб.

Ранее священник объяснил, почему не стоит окунаться в прорубь на Крещение в футболках на голое тело. Подробности смотрите в этой статье.