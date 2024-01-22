Снижение сахара и холестерина: названы чудодейственные свойства корицы

Корица — пряность, которую получают из коры вечнозеленых деревьев семейства коричных, которую часто добавляют в кофе и сладости. Диетолог Лиза Хилл рассказала о ее полезных свойствах.

Данная пряность полезна при повышенном уровне сахара и холестерина в крови. Она содержит активные ингредиенты, такие как полифенолы, которые способствуют улучшению обмена веществ и снижению уровня сахара в крови. Также корица помогает улучшить чувствительность клеток к инсулину, пишет NVL.

Помимо этого, корица содержит вещества, снижающие уровень общего холестерина и липопротеина низкой плотности («плохого холестерина»). Поэтому она крайне полезна для людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Также ученые обнаружили, что в корице есть коричный альдегид и эпикатехин, которые могут помочь защитить клетки мозга от образования «узлов», связанных с болезнью Альцгеймера.

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