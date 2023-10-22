Снижает холестерин: ученые сообщили о пользе кошачьего корма для людей

Специалисты из университета Сидзуока обнаружили неожиданное воздействие сухого кошачьего корма на организм человека. Проведенное исследование показало, что регулярное употребление предназначенной для животных пищи снижает холестерин.

Дело в том, что кошачий корм содержит таурин, который благоприятно влияет на состояние работы сердечно-сосудистой системы. Оказалось, что комбинация таурина и черного перца способна защитить от болезней сердца за счет антиоксидантных свойств.

В исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, отмечается, что в ходе эксперимента мышей кормили сухим кормом с добавлением таурина. В итоге у грызунов значительно снизился холестерин по сравнению с особями с обычной диетой. У мышей увеличивалась активность фермента, выводящего холестерин из организма.

Таурин – аминокислота, которую можно найти в мясе и морепродуктах. Он отвечает за множество физиологических функций, включая защиту от патофизиологических состояний. Кроме того, таурин обладает антиоксидантной и противовоспалительной активностью.

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