Снимите это немедленно: какую обувь опасно носить зимой

Ортопед Андрей Литвиненко деликатно напоминает о важности правильного выбора зимней обуви, чтобы избежать травм. По его мнению, ключевым аспектом является антискользящая подошва и низкий каблук. Это, по его словам, поможет предотвратить потенциальные травмы при хождении по льду.

Литвиненко советует отдать предпочтение обуви с шипованной подошвой или изготовленной из плотной резины, которая обеспечивает дополнительное сцепление и предотвращает скольжение. Важным фактором является также стойкость резины к низким температурам.

В предыдущем заявлении врач-терапевт Людмила Лапа подчеркнула, что правильная теплая обувь является важным фактором для предотвращения переохлаждения организма. Она рекомендует принимать меры, такие как пить горячий чай, надевать теплые носки и шапку, а затем укрыться в постели при первых признаках переохлаждения. Важно сделать это в течение первых двух часов после переохлаждения, чтобы снизить риск возможного заболевания. Об этом пишет News.ru.

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