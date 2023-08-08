Сначала проверьте состояние стоп: шесть правил перехода с летней обуви на осеннюю

Существует шесть основных правил подготовки ног к осенней обуви. Советами поделился врач-ортопед Лев Дунаев. Он рассказал, как правильно перейти на осеннюю обувь после летних моделей.

Во-первых, стоит проверить состояние стоп. На них не должно быть натоптышей и мозолей. Важно регулярно избавляться от сухой кожи на стопах, наносить крем или лосьон.

Во-вторых, стоит укоротить длину ногтей, снять с них покрытие. В противном случае это создает идеальные условия для роста грибка.

В-третьих, надо достать старую обувь и проверить, сохранился ли там запас по длине и ширине. По словам специалиста, в течение жизни у взрослых меняется стопа. Поэтому новую обувь следует выбирать, исходя из свежих данных. Надо смотреть, чтобы в обуви был запас по длине – он должен составлять 0,5-1 см. Каблуки выше 4 см нежелательны – они создадут дополнительную нагрузку на позвоночник. Рекомендуется обувь с формоустойчивым задником.

В-четвертых, Дунаев советует ортопедические стельки. В-пятых, осенью для защиты ног нужны носки: отдайте предпочтение натуральным материалам.

В-шестых, врач не советует выбирать обувь с учетом, что она разносится. Дунаев предупредил, что желательно сразу приобретать удобную модель.

Рекомендуется покупать обувь после прогулки – стопа в таком случае чуть увеличивается в размере.