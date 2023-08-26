Скрытое свойство шоколада: сладость навредит не только вашей фигуре

Шоколад – враг стройной фигуры. Отказаться от этого лакомства довольно сложно большинству сладкоежек. Однако продукт считается вредным не только из-за высокого содержания сахара и калорийности. Практически в каждой плитке шоколада можно найти теобромин – вещество, которое вызывает серьезные изменения в организме.

Теобромин также входит в состав кофе. Он вызывает прилив энергии и будоражит нервную систему. По этой причине врач Сергей Агапкин крайне не рекомендует пить чай с плиткой шоколада перед сном.

Съедая такую сладость по вечерам, вы сильно рискуете заполучить бессонницу.

«На самом деле, если съесть много – действительно да, потому что теобромин, который содержится в шоколаде, обладает психостимулирующим действием», – пояснил эксперт.

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