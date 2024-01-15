Сколько времени можно находиться в проруби при крещенских купаниях: отвечает врач

При крещенских купаниях в проруби можно находиться не более 10−15 секунд. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Перед тем, как решиться окунаться в прорубь, важно проконсультироваться с терапевтом или педиатром, если планируется купание ребенка. Перед погружением важно подготовить свой организм, и лучше всего это делать за полгода, поскольку летом более подходящие условия для закаливания, советует специалист.

В проруби можно находиться не более 10−15 секунд.

«Если вы участвуете в крещенских купаниях впервые и не знаете, как отреагирует ваш организм, не погружайтесь с головой. После купания разотритесь полотенцем, наденьте сухую тёплую одежду и обувь, выпейте горячего сладкого чая», — цитирует специалиста телеканал RT.

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