Сколько можно принимать горячую ванну, чтобы не навредить здоровью: объясняет врач

Принимать горячую ванну можно не более 15-20 минут, чтобы не навредить здоровью. Об этом рассказала терапевт сервиса «Доктис» Наталья Винарская.

По ее словам, длительное пребывание в горячей воде может привести к общему перегреву организма, вызвать головокружение, учащение сердцебиения и даже спровоцировать обмороки.

«Также важно учитывать, что горячая вода усиливает потоотделение, что может привести к обезвоживанию. Поэтому, если вы проводите в ванне более 20 минут, следует взять с собой стакан чистой воды, чтобы восполнить потерю жидкости», — сказала Винарская в беседе с Газетой.Ru.

Кроме того, не стоит расслабляться в горячей воде чаще двух-трех раз в неделю. Частые водные процедуры могут нарушить естественный защитный барьер кожи. В результате кожа станет сухой и более уязвимой к раздражениям.

Людям с низким артериальным давлением и склонным к аллергиям вообще следует отказаться от ванны и принимать душ. Дело в том, что горячая вода расширяет кровеносные сосуды, поэтому процедура может вызвать головокружение, сердцебиение, а также усилить головную боль, если она уже присутствует.

Также, многие пенные ванны содержат ароматизаторы и химические вещества, которые могут вызвать раздражение, а соль имеет свойство вытягивать из кожи влагу. «Ванна с примесью пены или соли может также способствовать развитию инфекций, особенно у женщин, так как химические вещества могут нарушать микрофлору половых органов», — заключила специалист.

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