Ученые в США провели исследование и выяснили, сколько месяцев надо провести без алкоголя, чтобы мозг восстановился. Оказалось, что для этого требуются не годы.

Повреждения мозга, которые вызваны пьянством, пройдут за 7,3 месяца, пишет «Доктор Питер» со ссылкой на журнал Alcohol. Отмечается, что при регулярном употреблении спиртного кора головного мозга истончается, страдают память, интеллект, человеку сложно принимать правильные решения.

При отсутствии спиртного кора мозга снова увеличивается. Это показало МРТ. Утолщение медленнее идет у людей с высоким давлением и повышенным уровнем холестерина.

Ранее сообщалось, что будет с организмом, если резко отказаться от алкоголя. Медики отмечают, что при сроке воздержания хотя бы 30 дней состояние улучшится. В первую очередь улучшения почувствует печень, сон станет более крепким и стабильным. Наутро человек будет чувствовать себя отдохнувшим. Человек может скинуть несколько килограммов веса, ведь алкогольные напитки, особенно пиво, очень калорийны.