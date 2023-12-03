Сколько мандаринов можно съедать в день: эндокринолог дала подсказку

В преддверии Нового года россияне активно покупают мандарины. Однако не стоит объедаться этим фруктом, рассказала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Специалист отметила, что мандарин на 87% состоит из воды, на 7 % — из сахара. Также в этих фруктах содержатся кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины.

Содержащийся в мандаринах витамин А отвечает за здоровье глаз, кожи, зубов и костей, а витамин С — за иммунитет. Аскорбиновая кислота в составе мандаринов стимулирует синтез коллагена, отвечающего за здоровье костей, сухожилий, волос и ногтей. Именно благодаря ей мандарины обладают жаропонижающим действием и помогают при лечении простуды и авитаминоза.

Однако не стоит есть мандарины килограммами. Цитрусовые являются сильным аллергеном и могут навредить желудку в чрезмерных количествах.

«Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день (не единовременно!)», — объяснила эксперт.

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