Сколько часов в день надо сидеть, чтобы риск деменции вырос в три раза

Группа исследователей из США провела анализ образа жизни пенсионеров с целью выяснить связь между их уровнем активности и вероятностью развития деменции.

Добровольцами эксперимента стали 50 тысяч людей старше 60 лет. Для этого они носили специальные устройства на руке, отслеживающие их активность в течение 24 часов в сутки, семь дней в неделю. В течение следующих шести лет исследователи наблюдали за этими людьми.

В результате, у 414 участников исследования обнаружили деменцию. Анализ полученных данных показал, что длительное сидение в течение 10 часов и более в день связано с повышенным риском развития заболевания.

Так, люди, проводившие в сидячем положении 12 часов в день, имели на 63% больше шансов заболеть деменцией. Те, кто сидел более 15 часов, имели риск заболеть в три раза выше, пишет Доктор Питер.

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