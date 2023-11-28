Симптомом какого заболевания является второй подбородок

Пластический хирург Василиса Перушкина рассказала, о каких опасных заболеваниях может свидетельствовать появление второго подбородка. Он может быть даже у стройных людей, пишет aif.ru.

Так, по словам специалиста, жировые отложения в области подбородка могут возникать из-за сидячего образа жизни или неправильного питания. Но, помимо способствующих появлению второго подбородка условий, существуют определенные заболевания, из-за которых он образуется. Речь в данном случае идет о сахарном диабете, сбоях в работе щитовидной железы и о других эндокринологических проблемах, отметила хирург.

Ранее врач назвала симптомы, при которых надо срочно обратиться за помощью. Среди них — диарея, тошнота или рвота, которые длятся больше суток.