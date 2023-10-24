Симптом «тихого убийцы»: врач назвала причину частого покраснения глаз

Налитые кровью глаза являются первым неочевидным признаком скачков артериального давления, рассказала врач-терапевт Елена Климовская. По ее словам, гипертония часто не дает о себе знать долгое время, поэтому заслужила репутацию «тихого убийцы».

Определить высокое давление можно по глазам, так как сердце начинает работать быстрее, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Это приводит к повреждению кровеносных сосудов и жизненно важных органов. Важно вовремя обратить внимание на ухудшение состояния глаз, чтобы избежать помутнения зрения и его потери.

Как пояснила доктор Климовская, при постоянном высоком давлении кровеносные сосуды сетчатки становятся жесткими и затвердевшими, начинают давить друг на друга и пересекаться, «как два шланга в замкнутом пространстве», сообщает портал «Кубанские новости».

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