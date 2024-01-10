Шатает как после карусели: когда головокружение сигнализирует об опасности

Шатание, вызванное головокружением, может быть причиной серьезного беспокойства, и невролог Кирилл Алмазов из СМ-Клиники в Санкт-Петербурге предостерегает, что это не всегда нормальное явление. Он объясняет, что хотя многие могут рассматривать головокружения как обыденное состояние, особенно после катания на карусели или из-за голода, если они возникают без видимых причин, длительны или регулярны, это может свидетельствовать о заболевании, требующем внимания врача.

Врач выделяет два типа головокружений: периферические и центральные. Периферические могут возникнуть из-за заболеваний среднего уха и нарушений вестибулярного аппарата, требуя вмешательства отоларинголога или вестибулолога. Они характеризуются высокой интенсивностью, часто усиливаются при изменении положения тела и сопровождаются тошнотой и даже рвотой. Центральные головокружения, в свою очередь, связаны с поражением центральной нервной системы, что может быть результатом наследственных заболеваний или инсульта. Они проявляются менее ярко, но могут длиться дольше и сопровождаться проблемами с координацией и походкой.

Доктор Алмазов отмечает, что головокружения, хотя и не являются болезнью, часто являются патологическим состоянием, сопровождающим другие заболевания или функциональные нарушения. Нередко они могут быть связаны с воспалительными процессами или нарушением мозгового кровообращения. Поэтому важно обращаться к врачу для выявления первопричины и получения соответствующего лечения, пишет «Доктор Питер».

Современная медицина позволяет эффективно диагностировать и лечить головокружения в зависимости от их типа и причины. Лечение может включать медикаментозную терапию, в том числе применение сосудистых и ноотропных препаратов, а также специальные манипуляции для коррекции функций среднего уха и вестибулярного аппарата.

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