ЗДОРОВЬЕ
07:00, 21 августа 2023
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Сердце в опасности: как по деснам определить заболевание

freepik

freepik

© freepik

Врач Хелен Флаэрти назвала симптомы в ротовой полости, указывающие на проблемы с сердцем.

Дело в том, что зубы с кариесом и кровоточащие десны — это «ворота» для разнообразных инфекций. Микробы с кровью могут проникнуть и в кровоток. Это может вызывать инфекцию внутренней оболочки сердца и клапанов, так называемый эндокардит.

Среди опасных симптомов врач выделила красные, распухшие десна, к которым неприятно прикасаться. Кроме того, при наличии гнойничков на деснах следует обращаться к врачу.

Посещение врача не следует откладывать, если десна стали «подниматься вверх», что оголяет зубы. Хелен Флаэрти добавила в список и неприятный привкус во рту, запах или ощущение, что зубы неплотно держатся.

Ранее мы писали, что особенная дочка Лолиты осталась без работы и нашла новое призвание.

Источник фото:freepik
Источник:Доктор Питер
Теги:
#здоровье
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#Врач
Редакция

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