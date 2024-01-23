Семейный врач Хендерсон раскрыл опасность дыхания через рот во время сна

Семейный врач Роджер Хендерсон заявил, что дыхание через рот приводит к сонливости и усталости. Об этом сообщает Daily Mail.

В рамках опроса, который был проведен компанией Olbas совместно с Хендерсоном, удалось собрать данные о специфике дыхания во время сна двух тысяч человек. Участников опроса попросили рассказать, как часто они дышат через рот во сне, и уточнить, страдают ли они хронической заложенностью носа.

Результаты показали, что почти каждый третий участник, который дышит через рот во сне (31% опрошенных), периодически испытывает заложенность носа. Лишь 15% участников, которые практически всегда дышат носом во время сна, пожаловались на заложенность.

Медик объяснил, что при ротовом дыхании в организм поступает меньше кислорода. Если подобное происходит во сне, мозг сталкивается с кислородным голоданием, что вызывает сонливость и повышенную утомляемость. Вдобавок неправильное дыхание может привести к пересыханию слизистых оболочек рта, что увеличивает риск развития кариеса и заболеваний десен.

Уточняется, что, как правило, привычка дышать ртом возникает у людей во время простуды, когда нос заложен. При этом она может сохраняться после выздоровления, негативно влияя на качество сна и самочувствие при пробуждении. Также причиной ротового дыхания может выступать искривление носовой перегородки. Чтобы стимулировать дыхание носом, рекомендуется воспользоваться сосудосуживающим спреем и спать на спине.

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