Сексолог объяснила, почему воздержание повышает риски развития рака

Известно, почему половое воздержание повышает риски развития рака. Об этом порталу News.ru рассказала сексолог Александра Миллер.

Половая жизнь положительно влияет на женское здоровье. Дело в том, что после оргазма в крови девушек выделяются определенные гормоны. Они не только влияют на красоту человека, но и уменьшают риск образования раковых опухолей.

Александра назвала секс «чудодейственной таблеткой», повышающей иммунитет и улучшающей настроение. Кроме того, во время интима вырабатывается дофамин — гормон счастья, который снижает тревожность.

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