ЗДОРОВЬЕ
05:00, 19 октября 2023
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Сексолог объяснила, почему воздержание повышает риски развития рака

Сексолог объяснила, почему воздержание повышает риски развития рака

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Известно, почему половое воздержание повышает риски развития рака. Об этом порталу News.ru рассказала сексолог Александра Миллер.

Половая жизнь положительно влияет на женское здоровье. Дело в том, что после оргазма в крови девушек выделяются определенные гормоны. Они не только влияют на красоту человека, но и уменьшают риск образования раковых опухолей.

Александра назвала секс «чудодейственной таблеткой», повышающей иммунитет и улучшающей настроение. Кроме того, во время интима вырабатывается дофамин — гормон счастья, который снижает тревожность.

Ранее врачи объяснили, какой вид секса может спровоцировать разрушение печени. Подробности смотрите в этой статье.

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