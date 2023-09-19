Секс сразу после бритья приводит к неожиданным проблемам

Если заниматься сексом сразу после бритья, в паховой области могут возникнуть высыпания в виде прыщей. Об этом предупредила врач-дерматолог Наталья Юцмюц.

По словам специалиста, рекомендуется не заниматься сексом в первые сутки после удаления волос. Обычно после процедуры появляются микротравмы. Во время интимной близости они усиливаются, внутрь попадают микробы. Через пару дней в паху возможно появление высыпаний.

«Чтобы избежать этого, рекомендую заранее, хотя бы за сутки, осуществлять гигиену, прежде чем заниматься сексом», - сказала врач изданию Газета.Ru.

Ранее мы писали, что перед посещением гинеколога следует воздержаться от занятий сексом. В противном случае это повлияет на результаты анализов. Также не рекомендуется промывать влагалище перед осмотром и проводить эпиляцию. Последнее и вовсе необязательный элемент подготовки к визиту в больницу.

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