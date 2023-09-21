«Самая опасная история»: как выбрать сгущенку и не стать жертвой фальсификата

Сгущенка – именно тот продукт, который людям люди всех возрастов. Некоторые едят ее с блинами и творожными запеканками, а кто-то предпочитает добавлять в кофе или выпечку. Однако выбрать эту сладость бывает не так-то просто, а ошибка может серьезно сказаться на здоровье.

К сожалению, существует большое количество фальсификатов, не являющихся настоящим сгущенным молоком. Как правило, многие пытаются отличать их по консистенции, но есть другая более важная деталь. По словам руководителя лаборатории технохимического контроля ФГАНУ «ВНИМИ» Елены Юровой, в первую очередь нужно смотреть на цвет.

«Цвет очень важен, на него мы редко обращаем внимание. Считаем, что сгущенка должна быть ближе к вареной, такая коричневая, но это самая опасная история», - отметила специалист.

Как оказалось, коричневый цвет указывает на то, что продукт уже начал портиться. Это может происходить из-за давнего хранения или же нарушения технологических режимов при создании.

Ранее был назван мед, который представляет серьезную опасность для всех людей.

Источник: BLITZ+