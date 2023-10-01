С чем есть макароны: советы диетолога

Макароны – еда, от которой нельзя отказываться. Важно подобрать для них удачные комбинации, и гарнир станет особенно полезным. Советами поделился диетолог Алексей Кабанов.

Макароны богаты клетчаткой: съев 100 граммов пасты, человек получит до 30% суточной нормы клетчатки. Она призвана снизить давление, наладить пищеварение, устранить запоры.

Врач посоветовал для большей пользы заправлять макароны подсолнечным, оливковым или другим маслом.

Можно добавить овощное рагу в тушеном виде. А вот макароны по-флотски нежелательны. Также не рекомендуется подавать с макаронами колбасы, сосиски и сардельки. Если хочется добавить в блюдо пикантности, достаточно использовать натуральный кетчуп или домашний майонез, пишет «Доктор Питер».

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