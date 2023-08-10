Россиянки ответили, на каком свидании готовы перейти к сексу

Россиянки ответили, сколько ждать мужчинам прежде, чем случится секс. Большинство – 27% - хотели бы перейти к близости как минимум после 10 встреч.

Таковы данные опроса сервиса для знакомств Мамба.

Согласно их статистике, еще 23% девушек задумываются о сексе после третьей встречи.

Говоря о сексе на первом свидании, 32% заявили, что им не нравится эта идея по эмоциональным соображениям. Еще 25% отрицают интим на первой встрече по другим убеждениям, в том числе религиозным. 23% полагают, что секс с незнакомцем не так уж хорош. 20% считают, что если интим произойдет сразу, то это неблагоприятно повлияет на дальнейший ход общения.

У 56% респонденток не было опыта близости на первом свидании. 26%, которые все-таки это испытали, сожалеют. Только 9% секс на первой встрече понравился, еще 3% фантазируют о таком эксперименте.