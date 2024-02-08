Россиянам рассказали про идеальное время для пробуждения по утрам

Ученые определили, в какое время стоит просыпаться по утрам, чтобы организм успевал отдохнуть за ночь. По мнению экспертов, будильник стоит ставить не раньше 7:22, иначе у человека будет накапливаться гормон стресса.

Многие россияне, чтобы успеть вовремя на работу, вынуждены рано вставать по будням. Однако это может быть опасно. Как выяснили специалисты Вестминстерского университета, у людей, пробуждающихся между 5:22 и 7:21 утра, уровень гормонов стресса выше, чем у тех, кто поднимается позже.

В эксперименте участвовали 42 добровольца. Все они в течение нескольких суток сдавали образцы слюны, и это показало, что так называемые «жаворонки» имеют повышенное количество кортизола. Причем в течение дня он не понижается.

Также учены определили, что рано просыпающиеся люди чаще страдают от головных и мышечных болей, у них наблюдаются симптомы простуды и плохое настроение.

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Источник: «Доктор Питер»